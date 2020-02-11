Украина Учителям должны платить зарплату в полной мере, несмотря на карантин

2020-02-11 08:41 78

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией руководители заведений образования и органы образования и местного самоуправления принимают решение о приостановлении работы соответствующих заведений образования, закрытии их на карантин и вынужденных простоях.

Однако из-за того, что занятия в заведениях общего среднего образования не проводятся, за работниками данных заведений должна сохраняться зарплата.

Об этом информирует Юрлига.

Так, в соответствии с п. 77 Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования в случае, когда в отдельные дни занятия не проводятся по независимым от учителя причинам, оплата его труда осуществляется из расчета заработной платы, установленной при тарификации, при условии, что учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу.

В случае, если такой работы нет, время простоя оплачивается в порядке и размерах, определенных статьей 113 КЗоТ.

Согласно этой статье время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).

В то же время в соответствии с пунктом 8.3.3 Отраслевого соглашения между МОН и ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины на 2016 - 2020 годы стороны рекомендуют руководителям учреждений и заведений образования обеспечить оплату простоя работникам, включая непедагогических, не по их вине в размере средней зарплаты, но не меньше тарифной ставки (должностного оклада).

Оплату труда учителей, воспитателей, включая воспитателей групп продленного дня, музыкальных руководителей, преподавателей, других педагогических работников учебных заведений в случаях, когда в отдельные дни (месяцы) занятия не проводятся по независимым от них причинам (эпидемии, метеорологические условия и т. п.), обеспечить из расчета зарплаты, установленной при тарификации, с соблюдением при этом условий действующего законодательства.

На этом акцентировало внимание управление социально-экономической защиты ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины.