Украина Учителям должны платить зарплату в полной мере, несмотря на карантин

2020-02-11 08:41 78

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией руководители заведений образования и органы образования и местного самоуправления принимают решение о приостановлении работы соответствующих заведений образования, закрытии их на карантин и вынужденных простоях.

Однако из-за того, что занятия в заведениях общего среднего образования не проводятся, за работниками данных заведений должна сохраняться зарплата.

Об этом информирует Юрлига.

Так, в соответствии с п. 77 Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования в случае, когда в отдельные дни занятия не проводятся по независимым от учителя причинам, оплата его труда осуществляется из расчета заработной платы, установленной при тарификации, при условии, что учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу.

В случае, если такой работы нет, время простоя оплачивается в порядке и размерах, определенных статьей 113 КЗоТ.

Согласно этой статье время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).

В то же время в соответствии с пунктом 8.3.3 Отраслевого соглашения между МОН и ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины на 2016 - 2020 годы стороны рекомендуют руководителям учреждений и заведений образования обеспечить оплату простоя работникам, включая непедагогических, не по их вине в размере средней зарплаты, но не меньше тарифной ставки (должностного оклада).

Оплату труда учителей, воспитателей, включая воспитателей групп продленного дня, музыкальных руководителей, преподавателей, других педагогических работников учебных заведений в случаях, когда в отдельные дни (месяцы) занятия не проводятся по независимым от них причинам (эпидемии, метеорологические условия и т. п.), обеспечить из расчета зарплаты, установленной при тарификации, с соблюдением при этом условий действующего законодательства.

На этом акцентировало внимание управление социально-экономической защиты ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинцы будут по-новому платить за газ: что изменится и когда заработает

2020-02-08 11:00 10182

Министр Оржель заявил, что газ сильно подешевел, а две платежки - это не проблема

2020-02-07 13:41 690

Украинцев, эвакуированных из Китая, поместят на карантин

2020-02-05 19:30 663

Больница или тюрьма: В Китае ввели уголовную ответственность за отказ от карантина

2020-01-31 08:27 1314

Еще новости в разделе "Украина"

Учителям должны платить зарплату в полной мере, несмотря на карантин

2020-02-11 08:41 78

В Нафтогазе решили снова изменить способ расчетов за газ - платить будем не за кубометры

2020-02-11 08:12 135

Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптик рассказала о "сюрпризах"

2020-02-10 22:00 399

Коронавирус обнаружили у второго гражданина Украины

2020-02-10 21:30 588
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Учителям должны платить зарплату в полной мере, несмотря на карантин 2020-02-11 08:41 78
В Нафтогазе решили снова изменить способ расчетов за газ - платить будем не за кубометры 2020-02-11 08:12 135
Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптик рассказала о "сюрпризах" 2020-02-10 22:00 399
Коронавирус обнаружили у второго гражданина Украины 2020-02-10 21:30 588

Лента

СМИ 09:14 На Банковой заговорили об отставке главы Офиса Зеленского Андрея Богдана
08:41 Учителям должны платить зарплату в полной мере, несмотря на карантин
08:12 В Нафтогазе решили снова изменить способ расчетов за газ - платить будем не за кубометры
08:00 В Китае число жертв коронавируса превысило 1000
22:00 Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптик рассказала о "сюрпризах"
21:30 Коронавирус обнаружили у второго гражданина Украины
21:00 Бой Усика и Чисоры отложен из-за травмы украинца
20:30 В Кабмине подготовили новые санкции против России
20:00 ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине
19:30 Украинцам для эвакуации из Китая выдвинули условие