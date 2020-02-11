Курьезы фото 69-летняя дочь Елизаветы II займет место принца Гарри в морской пехоте

2020-02-12 15:16 150

Принц Гарри после того, как он с женой Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи, начал соответствующую подготовку. Так, внук королевы Великобритании передаст и свой пост в армии, пишет Sunday Times.

Речь идет о звании генерал-капитана военно-морской пехоты. Теперь этот пост достанется 69-летней дочери Елизаветы II и тете принца - Анне. Отмечается, что она будет первой женщиной, занявшей этот пост.

Гарри же предстоит последнее посещение мероприятия, связанное с деятельностью морских пехотинцев Соединенного королевства. Это произойдет в марте.