Мир Когда появится первая вакцина от китайского вируса - названа точная дата

2020-02-13 13:12 105

Во ВОЗ прогнозируют появление первой действенной вакцины от нового китайского коронавируса COVID-2019 не ранее, чем через 18 месяцев.

"Сегодня нам нужно использовать все средства, чтобы противостоять коронавирусу нового типа. Потому что первая вакцина от может него быть готова только через 18 месяцев", – заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напомним, по последним данным, в Китае число жертв коронавируса превысило 1000, заражены более 60 тысяч человек. Китайские эксперты ожидают, что вспышка нового коронавируса должна закончиться в апреле. 

Ранее ВОЗ  признал вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

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