Мир Коронавирус Ухань: пик эпидемии пройден, рост заболеваемости упал на 50%

2020-02-13 15:45 201

Похоже, как и прогнозировали в ВОЗ, пик эпидемии коронавируса нового типа будет пройден уже со дня на день. Власти Китая заявили, что за неделю темпы роста числа инфицированных коронавирусом в стране сократились на 48,2%.

 "Нынешняя эпидемиологическая ситуация по-прежнему очень серьезная, однако в силу принятых мер появились некоторые позитивные тенденции. Темпы прироста количества больных волнообразно снижаются. Наибольший однодневный прирост подтвержденных случаев инфицирования был зафиксирован 4 февраля и составил 3887 человек. К 11 февраля этот показатель снизился до 2015 новых случаев в день", - сообщил представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР.

Также он отметил, что максимальный однодневный прирост предполагаемых случаев заболевания был зафиксирован 5 февраля и составил 5328, а к 11 февраля он снизился до 3342. Снижение этих двух показателей составило, соответственно, 48,2% и 37,3%.

При этом доля излечившихся от заболевания в Китае за две недели возросла с 1,3% до 10,6%.

"Темпы роста числа людей, выписанных из больниц, увеличиваются довольно быстро. Наиболее низкий показатель был зафиксирован 27 января - тогда он составлял 1,3%. К 11 февраля он увеличился до 10,6%", - констатировал чиновник.

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