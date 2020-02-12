Мир В Гонконге назвали новый путь распространения коронавируса

2020-02-12 20:00 168

В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса после выявления сразу нескольких заболевших в одном жилом комплексе − по трубам канализации.

Об этом сообщает CNN.

Власти Гонконга заподозрили, что COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.

Так, одной из зараженных оказалась 62-летняя женщина, которая не была в Ухане и не общалась с другими зараженными. Потом стало известно, что через квартиру мужчины, которого госпитализировали с коронавирусом, проходил один и тот же канализационный стояк с этой женщиной.

Власти эвакуировали часть жителей дома и начали проверять систему водоснабжения и канализации. Вирус в системе они не обнаружили.

Однако специалисты выяснили, что в квартире одного из пациентов была самостоятельно переделана канализационная труба. Так как недавно китайские и американские исследователи подтвердили, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии, вполне возможна передача его по канализации.

По последним данным, число жертв нового коронавируса Covid-19 в Китае достигло 1 113 человек. Общее количество больных превысило 45,1 тысяч человек.

Большинство случаев заболевания и летальных исходов зафиксировано в центральной провинции Хубэй, где этот вирус был впервые обнаружен в декабре 2019 года.

Первый случай заражения коронавирусом Covid-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только неделю спустя власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.

Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса.