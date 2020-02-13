Украина фото ДТП в Псковской области РФ - в автобусе погибли восемь граждан Украины

2020-02-13 11:39 183

Сегодня в Псковской области РФ в результате дорожно-транспортного происшествия погибли восемь украинцев, еще один госпитализирован.

"Ночью 13 февраля около 00 час. 30 мин. в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины", - сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Также в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что дело находится на контроле Министерства иностранных дел Украины.