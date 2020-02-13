Слепленное из снега патрульное авто стало причиной ложного вызова полиции в Днепре

В Днепре произошла курьезная ситуация с патрульным авто, которое местные вылепили из снега.
Как сообщает Информатор, неизвестная женщина позвонила в полицию и сообщила о брошенном патрульном автомобиле, которых полностью засыпало снегом. Правоохранители приехали на вызов, но нашли снежную скульптуру.
Снеговика сделали в форме машины, а чтобы она действительно была похожа на патрульную - раскрасили ее баллончиком с краской.
Личность звонившей в полицию женщины установить не удалось. Копам пришлось зафиксировать ложный вызов.