Курьезы Слепленное из снега патрульное авто стало причиной ложного вызова полиции в Днепре

2020-02-13 14:13 198

В Днепре произошла курьезная ситуация с патрульным авто, которое местные вылепили из снега.

Как сообщает Информатор, неизвестная женщина позвонила в полицию и сообщила о брошенном патрульном автомобиле, которых полностью засыпало снегом. Правоохранители приехали на вызов, но нашли снежную скульптуру.

Снеговика сделали в форме машины, а чтобы она действительно была похожа на патрульную - раскрасили ее баллончиком с краской.

Личность звонившей в полицию женщины установить не удалось. Копам пришлось зафиксировать ложный вызов.