Перенос Дня Святого Валентина в Украине: у Епифания назвали новую дату, детали

День влюбленных не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина
Об этом информирует пресс-служба ПЦУ.
В частности, у Епифания призвали украинцев праздновать День святого Валентина 12 августа, а не 14 февраля.
В ПЦУ утверждают, что праздник, который украинцы традиционно отмечают 14 февраля, не имеет ничего общего с фактами из реальной жизни святого Валентина.
В пресс-службе также добавили, что католики чтят память Валентина 14 февраля, но не в общем календаре, где в этот день почитают святых Кирилла и Мефодия, а в "Римском мартирологе".
Украинцев также призвали посвящать любви все дни без исключения, а не только 14 февраля.
"Мы, в Православной церкви Украины, призываем посвящать истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году", — говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали о том, что в ПЦУ вынесли вердикт о возможном переносе Рождества на 25 декабря. Соответствующее заседание Синода состоялось 4 февраля.
«Необходимость внедрения календарной реформы в Православной Церкви Украины нужно взвешенно и конструктивно обсуждать, учитывая мнение общества», — сказано в сообщении, которое было опубликовано на портале.
Также Синод ПЦУ осудил рождественское богослужение митрополита Луцкого и Волынского Михаила 25 декабря.
"Синод разрешил, там где для этого усматриваются объективные обстоятельства и пастырская необходимость, по благословению правящего архиерея 25 декабря нового стиля совершать только молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнение народных рождественских песнопений (колядок)", - добавили в ПЦУ.