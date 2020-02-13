Украина Перенос Дня Святого Валентина в Украине: у Епифания назвали новую дату, детали

2020-02-13 16:30 129

День влюбленных не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина

Об этом информирует пресс-служба ПЦУ.

В частности, у Епифания призвали украинцев праздновать День святого Валентина 12 августа, а не 14 февраля.

В ПЦУ утверждают, что праздник, который украинцы традиционно отмечают 14 февраля, не имеет ничего общего с фактами из реальной жизни святого Валентина.

В пресс-службе также добавили, что католики чтят память Валентина 14 февраля, но не в общем календаре, где в этот день почитают святых Кирилла и Мефодия, а в "Римском мартирологе".

"Согласно одной из популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары, несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II"… Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания", — добавили в Православной церкви Украины.

Украинцев также призвали посвящать любви все дни без исключения, а не только 14 февраля.

"Мы, в Православной церкви Украины, призываем посвящать истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году", — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что в ПЦУ вынесли вердикт о возможном переносе Рождества на 25 декабря. Соответствующее заседание Синода состоялось 4 февраля.

«Необходимость внедрения календарной реформы в Православной Церкви Украины нужно взвешенно и конструктивно обсуждать, учитывая мнение общества», — сказано в сообщении, которое было опубликовано на портале.

Также Синод ПЦУ осудил рождественское богослужение митрополита Луцкого и Волынского Михаила 25 декабря.

Помимо этого, члены Священного Синода, из которого был исключен почетный патриарх Филарет, вынесли вердикт по переносу даты Рождества в Украине.

"Синод разрешил, там где для этого усматриваются объективные обстоятельства и пастырская необходимость, по благословению правящего архиерея 25 декабря нового стиля совершать только молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнение народных рождественских песнопений (колядок)", - добавили в ПЦУ.