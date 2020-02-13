Украина НБУ обязал банки раскрывать полную информацию о кредитах и депозитах

2020-02-13 18:00 213

Наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются и на которые жалуются клиенты банков, так или иначе связаны с недостоверной или неполной (скрытой) информацией по кредитам и депозитам. Но в самое ближайшее время основания для подобных жалоб могут исчезнуть: вступят в силу изменения законодательства и нормативные акты НБУ, которые потребует от банков предоставлять клиентам подробную и правдивую информацию насчет стоимости кредитов и депозитов.

Об этом пишет Сегодня.

Еще в сентябре 2019 года был принят закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг», в соответствии с которым Нацбанк получил полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг. В этом же законе содержится требование к финансовым учреждениям раскрывать клиентам информацию о «стоимости, цене/тарифах, размере платы (процентах) за финансовые услуги, независимо от вида финансовой услуги». Причем на сайте финансового учреждения должна быть информация об «общей сумме сборов, платежей и других расходов, которые должен уплатить клиент, включая налоги, или, если конкретный размер не может быть определен, – порядок определения таких расходов». Также закон запрещает банкам брать проценты или «неустойки» за досрочное выполнение обязательств по договору (например, погашение кредита), за отказ от договора или досрочное разрывание договора. К финансовым учреждениям, которые не выполняют требование о предоставлении полной информации о той или иной услуги, будут применяться штрафные санкции в размере от 300 до 600 необлагаемых минимумов, то есть от 5100 до 10 200 грн за каждый случай.

Эти требования закона вступили в силу 19 января. В этот же день вступило в силу и постановление Нацбанка «Об утверждении Изменений к Правилам расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите». Постановление определяет точный перечень информации о потребительских кредитах, которую должны знать клиенты банков, прежде чем заключать договора. Раньше такого перечня не было, и это позволяло банкам умалчивать о некоторых платежах, которые, тем не менее, иногда серьезно повышали для заемщика выплаты по кредиту. Теперь же «беспроцентных кредитов», которые по факту оказывались кредитами со 100 и более процентами годовых, у банков больше не должно быть.

А с 1 марта вступает в силу требование НБУ о необходимости предоставлять исчерпывающую информацию об услугах банка (в т. ч. реальной стоимости кредитов и депозитов) на его сайте, причем в едином унифицированном формате. «Потребитель, зайдя на вебсайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисков и т.д., а также легко сравнить услуги нескольких разных банков», – сообщает НБУ.

«Положение об информационном обеспечении банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг» НБУ утвердил еще в конце ноября, однако дал банкам три месяца на подготовку.

Эксперты считают нововведения абсолютно правильными.

«Изначальной информационной ассимметрией злоупотребляли сами банки, могли злоупотреблять и органы надзора. Так что требование раскрывать полную информацию – правильное», – говорит экономист, заведующий сектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования Олег Яременко.

Хотя, например, ситуацию с депозитами не все эксперты считают критической. В отличие от потребительских кредитов, «процент обмана» по депозитам чаще всего весьма скромный.

«Ситуация с депозитами не критичная. Банки могут указывать 16% доходность по вкладу, а на самом деле средняя доходность за период составит 14,25%. Одна из самых популярных уловок банков – вклады с «лестничным» начислением процентов. Схема простая: срок вклада разбивается на периоды, в каждый из которых своя ставка. Итоговая доходность такого вклада – среднее от этих ставок, но в рекламе указывают максимальную доходность. Это простой пиар и один из самых популярных и эффективных способов привлечения средств населения. Мошенничеством действия банка назвать нельзя. Ведь несоответствие информации в рекламе и фактов – частичное», – говорит аналитик «Центра биржевых технологий» Максим Орыщак.

Следующая «порция» нововведений, касающихся информации о банковских услугах, вступит в силу с июня. В частности, на сайтах всех банков должны появиться кредитные и депозитные калькуляторы для того, чтобы каждый клиент понимал, какую реальную доходность от депозита он получит или какими будут его действительные расходы по кредиту. Кроме того, с июня банкам будет запрещено указывать недостоверную информацию о своих продуктах даже в рекламе. Так что никаких «беспроцентных кредитов» больше не будет.

А с 1 июля Нацбанк возьмется за небанковские учреждения: страховые, лизинговые, факторинговые компании, кредитные союзы и ломбарды, и т. д. С этого момента на него будут возложены функции регулятора небанковских финансовых услуг финансового сектора. Следует ожидать, что подобные требования насчет честной информации распространятся и на эти учреждения.