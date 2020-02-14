Мир Китай раскрыл реальные данные по эпидемии коронавируса нового типа

2020-02-14 10:44 72

Число погибших в результате вспышки коронавируса в китайской провинции Хубэй за день увеличилось на 116 человек, а общая численность случаев заболевания возросла почти на 5 тыс. человек. Об этом заявила в пятницу комиссия здравоохранения провинции.

88 новых смертей произошли в столице провинции - городе Ухане, где, как считается, вирус возник в конце прошлого года.

Еще 4 тыс. 823 новых случая заражения были обнаружены в Хубэе, в результате чего общее количество зараженных в провинции достигло 51 тыс. 986 человек.

На сайте South China Morning Post указывается, что на территории материкового Китая от эпидемии умерли 1 тыс. 380 человек, за его пределами – еще три. Количество зараженных в Китае достигло 63 тыс. 851 человека, в мире 64 тыс. 434 человека. Выздороветь от недуга удалось 5 тыс. 954 человека.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям в Центре исследований международной безопасности в Университете Сиднея Адама Камрадта-Скотта, эти цифры не указывают на то, что вспышка приближается к своему пику.