Мир Китайским коронавирусом нового типа могут заразиться две трети человечества

2020-02-14 22:12 75

Новым китайским коронавирусом могут заразиться две трети населения планеты, заявил консультант Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини в интервью агентству Bloomberg.

По словам Лонджини, который отслеживает распространение вируса в Китае, каждый заболевший обычно передает инфекцию двум-трем другим людям.

Проследить за распространением заболевания бывает особенно трудно из-за отсутствия экспресс-тестов, а также по причине того, что у некоторых носителей инфекции симптомы коронавируса проявляются в слабой форме, отметил консультант ВОЗ. По его мнению, изоляция больных и карантин не смогут остановить коронавирус. Однако в ВОЗ считают, что принимаемые в Китае меры дают остальному миру время для подготовки к борьбе с инфекцией.​

Напомним, число погибших в результате вспышки коронавируса в китайской провинции Хубэй за день увеличилось на 116 человек, а общая численность случаев заболевания возросла почти на 5 тыс. человек. 88 новых смертей произошли в столице провинции - городе Ухане, где, как считается, вирус возник в конце прошлого года.

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