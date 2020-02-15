Мир В Египте подтвердили первый случай заражения коронавирусом

2020-02-15 00:35 183

Министерство здравоохранения Египта в пятницу, 14 февраля, заявило про первый зафиксированный случай заражения коронавирусом в стране, сообщает Al Arabiya.

По данным ведомства, вирус был обнаружен у иностранца. Лабораторные анализы были позитивными, однако у него пока нет никаких симптомов заражения.

Зараженного изолировали на 14 дней, в течение этого периода он будет находиться под наблюдением врачей.

В министерстве добавили, что об обнаружении коронавируса была немедленно проинформирована Всемирная организация здравоохранения. Представители ведомства также отметили, что были приняты все необходимые меры.