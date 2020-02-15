Мир Коронавирус в Китае: число жертв превысило 1500

2020-02-15 08:00 141

За минувшие сутки скончались 143 человека. Подтверждены более 66 тысяч случаев заражения COVID-19.



В Китае число жертв коронавируса выросло до 1523, заражены 66 492 человека. Об этом 15 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

При этом число вылечившихся от коронавируса в стране составило 8096 человек.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил из 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 66 492 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 56 873 человека (11 053 человека находятся в тяжелом состоянии), 8096 человек выписаны из больниц и 1523 скончались ", − говорится в сообщении по данным на начало субботы.

За последние сутки в Китае скончались 143 человека и выявлены 2,6 тысячи новых случаев заболевания.