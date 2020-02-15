Украина Украинским водителям готовят "письма счастья": за что вытрясут последнюю копейку

2020-02-16 00:07 240

 

В МВД анонсировали запуск автоматической фиксации нарушений ПДД

Министерство внутренних дел Украины вышло на финишиную прямую во внедрении системы автоматической фиксации нарушений ПДД на украинских дорогах.

Об этом в своем Facebook сообщил спикер МВД Артем Шевченко. По его словам, внедрение системы начнется с Киева.

Шевченко продемонстрировал фото из своеобразного "центра управления полетами", куда поступает информация с 20 камер в столице, которую обрабатывают полицейские. По его словам, в будущем камер станет больше.

Он отметил, что именно здесь будут формироваться так называемые "письма счастья", то есть постановления об административных правонарушениях, которые почтой будут присылать правонарушителям.

"Обратите внимание на последнее фото: два десятка камер с начала суток 14 февраля на 11:29 зафиксировали 38528 нарушений только скоростного режима автомобилями. Сбрасывайте скорость. Не забывайте об ограничении 50 км/ч в городе и 80 км/ч только на отдельных участках города и только в теплое время года", - написал спикер МВД.

"Скоро все это заработает. Пока режим работы тестовый. Но альтернативы этой системе нет. Доказано всеми цивилизованными странами мира. Скоро к ним присоединится Украина", - добавил он.

 

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