Украина Чем опасны забытые в банкоматах карточки: новая схема мошенников

2020-02-16 09:04 135

Эксперты советуют ни в коем случае не брать такие карточки в руки

Мошенники, которые уже научились маскироваться под банки, придумали новую схему. Теперь деньги людей воруют прямо у банкоматов. Как работают мошенники и что делать, чтобы не потерять средства, узнавали журналисты

Эксперты по безопасности предупреждают: если вы подошли к банкомату и видите карту, которую, вероятно, забыл предыдущий клиент, ни в коем случае не берите ее в руки, даже чтобы вернуть владельцу. Стоит только коснуться такой карточки – и вы уже под прицелом мошенника.

"Подходят люди и начинают рассказывать, что на этой карточке были деньги, и пришло уведомление, что они сняты. А карточка находится у вас. Мол, давайте разбираться", – рассказывает эксперт по безопасности Руслан Болгов.

А когда жертва уже доведена до стресса – дело за малым.

"Они выпрашивают деньги за решение вопроса, чтобы не вызывать полицию. То есть вас делают виноватыми", – предупреждает Болгов.

Если же не трогать чужую карту, через пару минут ее автоматически "проглотит" банкомат и сохранит для владельца. А вы сможете безопасно воспользоваться устройством. Банк будет иметь возможность связаться с забывшим карту человеком.

"Клиенту идет звонок из банка, что он забыл в банкомате свою карту", – рассказывает замруководителя отделения по обслуживанию клиентов Евгения Мельниченко.

По ее словам, если клиент не возвращается, через некоторое время карточку передадут в отделение. Но вероятнее владелец счета закажет себе новый пластик.

"Клиент может перевыпустить карту в любом удобном отделении, подойдя в него с паспортом и идентификационным кодом", – говорит специалистка.