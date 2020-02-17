Украина Размер алиментов в Украине резко изменится: у Гончарука раскрыли новые суммы, подробности

2020-02-17 19:00 195

 

Максимальный размер алиментов в Украине, который може быть назначен судом, до конца 2020 года заметно вырастет

Размер выплат будут поднимать постепенно, сообщили в Министерстве социальной политики в Facebook.

Там опубликовали график повышений. При этом минимальный рекомендуемый размер алиментов, согласно Минсоцу, будет ниже в 10 раз.

Какие выплаты может назначить суд (максимум)

На ребенка в возрасте до 6 лет:

с 01.01.2020 = 17790 грн;

с 01.07.2020 = 18590 грн;

с 01.12.2020 = 19210 грн;

На ребенка в возрасте 6-18 лет:

 

с 01.01.2020 = 22180 грн;

с 01.07.2020 = 23180 грн;

с 01.12.2020 = 23950 грн.

 

Отметим, что касается минимального размера начислений для детей в возрасте от 6 до 18 лет, то повышение также произойдет в три этапа. С 1 января – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 грн, а с 1 декабря – 2395.

Также не стоит забывать, что украинцам, которые не платят более 4 месяцев алименты, грозят суровые санкции. Им могут запретить выезжать за пределы Украины, управлять автомобилем, пользоваться оружием и занимать руководящие должности.

Например, за минувший год государственные исполнители вынесли 133 тысяч постановлений, которыми временно ограничили выезд за границу украинцам, имеющим задолженности по алиментам.

«По информации Минюста, с начала действия законодательных нововведений зарегистрировано 137,8 тыс. исполнительных производств, по которым общий размер задолженности превышает сумму платежей за 4 месяца», — сказано в сообщении.

В частности, из этих производств государственными исполнителями вынесены:

— 96,5% (133 тыс.) — постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины;

— 97,1% (133,8 тыс.) — постановлений об установлении временного ограничения должника в праве управлять транспортными средствами.

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