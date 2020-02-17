Украина В Украине разработали собственные тесты на коронавирус

2020-02-17 20:00 153

Уже произведено тест-системы, которых хватит для проверки 500 человек. Стоимость украинских тестов при этом в 4-5 раз ниже немецких.

В Украине разработали и испытали собственные тест-системы, которые выявляют коронавирус COVID-19. Об этом заявил научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда, передает УНН в понедельник, 17 февраля.

"На данный момент (тест-системы - ред.) уже готовы… У нас есть 10 тест-систем на 50 определений, то есть на 500 человек, нашей разработки", - сказал Коляда.

Тесты "прошли все те же испытания, которые проходят все остальные тесты подобного рода", заверил директор лаборатории.

Сейчас системы находятся в лаборатории, которая готова предоставить разработку заинтересованным сторонам. На вопрос о том, поступали ли предложения от таковых, Коляда сказал, что "они знают о такой возможности, но пока, видимо, необходимости не возникло".

"Мы готовы выполнять исследования сами на коронавирус в нашей лаборатории, и, если кто-то захочет в своей лаборатории проводить, тогда мы можем продавать… Стоимость тест-систем - 5 тыс. грн на 50 человек. Это где-то в 4-5 раз дешевле, чем немецкие", - добавил Коляда.

Если возникнет необходимость, лаборатория может изготовить большее количество тест-систем, резюмировал директор.

Напомним, что ранее ученые назвали три самых эффективных препарата против коронавируса. Исследователи отобрали 5000 потенциально эффективных лекарств-кандидатов, из них несколько показали хорошие результаты.

По последним данным в Китае от коронавируса скончались 1770 человек. За минувшие сутки скончались 105 человек. Подтверждены более 70 тысяч случаев заражения COVID-19.