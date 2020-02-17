Украина Названа причина, почему пенсии повышаются незначительно после индексации

2020-02-17 20:30 237

 

В Украине не со всех зарплат платятся налоги, что является нарушением солидарной пенсионной системы. Это влечет за собой снижение роста пенсий во время их индексаций.

Об этом заявили экономические эксперты.

Специалисты объясняют, что Госстат дает инфляцию 4,1% и рост зарплат - 60%. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дает меньше рост зарплаты, чем дает Госстат, поскольку это та зарплата, с которой уплачены взносы. Взносы платят из 15 минимальных зарплат. Однако банкиры и министры социальный налог не платят. В наблюдательных советах работают иностранцы, которые также не платят взносов, но получают сотни тысяч гривен в месяц.

Таким образом, не с каждой зарплаты платятся налоги, что является нарушением солидарной пенсионной системы, считают эксперты.

«У нас нет ни солидарной, ни страховой пенсионной системы. Солидарная система - это когда все общество содержит пенсионеров. У нас говорят о дефиците Пенсионного фонда. Раньше все платилось из бюджета, по сути, Пенсионный фонд вообще был не нужен», - считают эксперты.

По их мнению дефицита Пенсионного фонда якобы не существует, ведь ПФУ финансируется напрямую из бюджета. Специалисты также раскритиковали манипуляции с возрастом и с коэффициентами, считая их неуместными.

Как мы писали раньше, законы Украины предусматривают четыре вида перерасчета пенсии: индивидуальный перерасчет, перерасчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и индексация пенсий.

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