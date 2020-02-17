Украина В Минздраве сообщили сколько человек эвакуируют из Уханя

2020-02-18 00:01 192

 

На 14-дневную обсервацию после эвакуации из Китая попадут около 100 человек, среди которых будут члены экипажа, медики, спасатели и пограничники.

Кабинет министров выделил средства на 14-дневный надзор около ста человек. Правительство обеспечит их всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Об этом заявила министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая, сообщается на сайте Минздрава.

Самолет для эвакуации украинцев вылетит из Киева во вторник, 18 февраля.

"Эвакуация будем осуществлять по всем рекомендациям ВОЗ. Эвакуации подлежат только те, кто не имеет симптомов острой респираторной инфекции", - отметила Скалецкая.

Она пояснила, что непосредственно перед вылетом все украинцы пройдут обязательный осмотр китайскими медиками.

Всего людей, нуждающихся в обсервации, на сегодня около 100. Среди них 65, которые будут эвакуированы, 18 членов экипажа, трое медиков, четыре работника ГосЧСи по два сотрудника Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы.

Скалецкая подчеркнула, что на борт самолета смогут попасть только люди без симптомов острой респираторной инфекции. Все члены экипажа будут находиться в костюмах биозащиты.

"Сразу после приземления будут осуществлены все меры безопасности - самолет направляется на санитарную стоянку. Необходимые таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной перемещаются отдельными транспортными средствами. Водители (работники ГосЧС) вместе с другими людьми подлежат 14-дневной изоляции в месте обсервации. Транспорт, которым перевозились эвакуированные и члены команды, подлежит дезинфекционной обработке", - сообщила министр.

Медики, которые сопровождали рейс,также продолжат свою работу в обсервации. Место также будет под круглосуточной защитой сотрудников Национальной гвардии и Нацполиции.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина готовит три-четыре объекта для размещения украинцев, которых 18 февраля эвакуируют из Уханя.

 

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