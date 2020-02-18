Экономика Почти четверть ВВП Украины находится в тени - впервые названы реальные цифры

2020-02-18 20:16 132

Уже первые результаты независимого исследования состояния теневой экономики в Украине показали шокирующую правду. Теневой оборот экономики сегодня составляет не менее 846 млрд грн или 23,8% от официального ВВП.

«Таковы первые результаты исследования состояния теневой экономики в Украине, которая провела компания Ernst & Young при поддержке Mastercard в рамках заключенного Меморандума о сотрудничестве с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Национальным банком и Государственной службой статистики», - говорится в сообщении Национального банка.

По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд грн или 23,8% от официального ВВП за 2018 год, находятся в тени, из них:

• 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика,

• 4,1% ВВП (144 млрд грн) - домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть - неденежная теневая экономика.

Предварительные результаты исследования «Снижение уровня теневой экономики Украины из-за использования электронных платежей» были представлены во время рабочей встречи с представителями ряда госорганов, прошедшей 17 февраля в НБУ.

Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны. Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.

«Задача детенизации экономики продолжает оставаться актуальной для Украины. В этом направлении важна консолидация усилий бизнеса, правительства и Национального банка и всех заинтересованных государственных органов. Благодаря снижению объемов теневой экономики, для функционирования которой необходим исключительно наличный ресурс, будет расти и общий уровень экономики страны», - подчеркнул замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

В свою очередь замглавы Нацбанка Сергей Холод добавил, что центробанк прилагает немало усилий для развития безналичных расчетов и создания у населения привычки платить по безналу.

Источник: Finclub

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Экономика

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