Спорт Атлетико – Ливерпуль: прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

2020-02-18 14:30 270

Во вторник, 18 февраля, «Атлетико» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» — «Ливерпуль».

«Атлетико»

Мадридский клуб с 10 очками занял второе место в группе Д Лиги чемпионов, уступив первенство «Ювентусу» (16) и обогнав «Байер» (6) и «Локомотив» (3).

Январь «Атлетико» начал с домашней победы над «Леванте» (2:1) в Ла Лиге, после чего отправился в Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка Испании.

В 1/2 финала «матрасники» вырвали победу у «Барселоны» (3:2), а в финале уступили по пенальти мадридскому «Реалу» — 0:0 (1:4).

В Ла Лиге «Атлетико» на выезде проиграл «Эйбару» (0:2), затем вылетел из Кубка Испании, проиграв в гостях клубу третьего дивизиона «Культураль Леонеса» (1:2 д.в.) в 1/16 финала.

После этого подопечные Диего Симеоне дома разошлись миром с «Леганесом» (0:0), а затем проиграли в столичном дерби «Реалу» (0:1) на «Сантьяго Бернабеу».

В последних матчах «Атлетико» дома одолел «Гранаду» (1:0) и на выезде поделил очки с «Валенсией» (2:2).

После 24 туров Примеры «Атлетико» с 40 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 25-17, семь голов забил Альваро Мората, еще 4 — Анхель Корреа.

Последний раз команды встречались три года назад в финале предсезонного «Ауди Кап», где «Атлетико» победил по пенальти (1:1, 5:4).

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы с 13 очками стали победителями группы Е Лиги чемпионов, всего на балл обогнав «Наполи». Третьим стал «Ред Булл Зальцбург» (7), а бельгийский «Генк» (1) замкнул таблицу.

В январе, в домашних матчах мерсисайдцы сначала победили «Шеффилд» (2:0) в рамках АПЛ, а потом в рамках Кубка Англии дожали в концовке матча «Эвертон» (1:0).

Выезд в гости к «Тоттенхэму» завершился минимальной победой (1:0), а в непростом домашнем матче с «МЮ» (2:0) ливерпульцы сняли все вопросы о победителе лишь к 90-й минуте.

В выездном матче с «Вурверхэмптоном» (1:2) победу удалось вырвать только на последних минутах, прервав серию сухих побед из 7 матчей.

А в 1/16 финала Кубка Англии прервалась девятиматчевая победная серия «Ливерпуля», сыгравшего практически молодежным составом вничью с «Шрусберри Тауном» (2:2).

Затем, в рамках АПЛ «Ливерпуль» на выезде победил «Вест Хэм» (2:0) и разгромил дома «Саутгемптон» (4:0).

Переигровка матча с «Шрусберри» завершилась минимальной победой 1:0, а в последнем матче «Ливерпуль» не без труда одолел в гостях «Норвич» (1:0).

После 26 туров АПЛ «Ливерпуль» с 76 очками возглавляет таблицу, на 25 очков опережая «Ман Сити». Разница мячей 61-17, 14 голов забил Мохамед Салах, еще 12 Садио Мане, 8 — Фирмино.

Прогноз и ставки

На победу «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 3,35, на ничейный результат в основное время — 3,25, а на победу «Ливерпуля» — 2,25.

«Ливерпуль» набрал ход, в то время как «Атлетико» в последних матчах выглядит неровно. Прогнозируем, что мерсисайдцы не проиграют в гостях.

Вряд ли матч будет очень результативным — «Ливерпуль» в последних матчах забивает мало. Команда Симеоне тоже не блещет результативностью. Интересен вариант «Обе забьют — нет» за 1,85.