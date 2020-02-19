Мир Германия назвала неэффективным обследование пассажиров на коронавирус перед эвакуацией из Китая

2020-02-19 16:30 126

В Германии проанализировали методику скрининга на выявление коронавируса COVID-19, которую применяют перед эвакуацией граждан других стран из Китая. Она оказалась неэффективной.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анализ, опубликованный в медицинском журнале.

Исследователи оценили процесс скрининга 126 человек, эвакуированных в Германию из Уханя, Китай. Все они покинули Ухань 1 февраля и перед эвакуацией были обследованы на наличие симптомов и клинических признаков инфекции.

В итоге два человека оказались заражены китайским коронавирусом. По словам исследователей, процесс скрининга на основе симптомов оказался неэффективным при обнаружении вируса.

По прибытии в Германию 10 из пассажиров были переведены в клинику Франкфурта, и у всех результат на коронавирус оказался отрицательным.

Остальные 116 пассажиров прошли еще одно медицинское обследование, а у одного пассажира была повышенная температура и кашель. Однако коронавирус у этого пациента не обнаружили.

Из оставшихся 115 пациентов 114 дали согласие на мазок для тестирования на коронавирус. У двоих оказался положительный результат, и они были изолированы. У одного пациента была слабая сыпь и боль в горле.

По словам исследователей, два изолированных пациента были «здоровы» — у них не было температуры в течение семи дней после госпитализации.

Помимо неэффективности процесса скрининга, авторы обнаружили, что вирус потенциально может распространяться теми, кто проявляет легкие симптомы: «Выделение потенциально инфекционного вируса может происходить у людей, у которых нет лихорадки и нет признаков или есть только незначительные признаки инфекции».

Ранее глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что эвакуируемых украинцев перед посадкой на рейс будут проверять по подобной процедуре.

Напомним, эвакуированных из Уханя граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.

Место изоляции граждан, эвакуированных из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса COVID-19, будет под круглосуточной охраной Национальной гвардии и Национальной полиции.

18 февраля в китайский город Ухань отправился борт для эвакуации граждан Украины. Эвакуации не подлежат люди с симптомами острой респираторной инфекции.