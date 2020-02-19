Мир В Ухань прилетел самолет для эвакуации украинцев: где разместят людей по прилету в Украину

2020-02-19 17:00 99

Спецборт заберет из Китая 48 украинцев и 29 иностранцев. Прибытие в Киев ожидается завтра в 8 утра.

В китайский Ухань в среду, 19 февраля, прибыл спецборт, который должен эвакуировать граждан Украины и иностранцев в связи со вспышкой нового типа коронавируса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

"Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков. Уверен, перелет будет комфортным и спокойным", - написал Данилов.

Ранее посольство Украины в Китае сообщило, что украинцы и граждане других стран, которых эвакуируют, уже сели в автобусы, и часть из них уже прибыла в терминалы аэропорта.

Ожидается, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Он приземлится в киевском аэропорту Борисполь.

Куда поселят эвакуированных украинцев

Точное место расположения медицинского учреждения, куда доставят эвакуированных, не сообщают, потому что опасаются паники среди населения.

Однако, в Минздраве отметили, что с местом определились: в Украине есть два обсерватора, куда заселят эвакуированных, еще один будет резервным. Медицинское учреждение будет под охраной и постоянным наблюдением работников Национальной гвардии и Нацполиции.

Эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней. Впрочем, срок пребывания в изоляции может быть продлен. Если в течение обсервации у кого-то из людей проявятся симптомы болезни, он будет госпитализирован в бокс, который защищает от распространения инфекции по больнице.

После того, как карантин закончится, а врачи не будут иметь никаких подозрений или сомнений, украинцев отпустят по специальной процедуре. Территорию больницы, в которой граждане будут находиться на карантине, тоже продезинфицируют после.

В то же время глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что был утвержден ряд дополнительных мер по недопущению проникновения коронавируса COVID-19 в регион. С медиками согласовали план действий, если в область прибудут пациенты с признаками болезни.

"Главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы. 20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов. Больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Все реанимационные отделения области приведены в полную готовность. В области созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги", - написал Куцый в Facebook.

Вместе с тем он напомнил, что ни одного подтвержденного случая заболевания в Украине не зафиксировано.

"Однако, Одесская область готова оказать медицинскую помощь всем украинцам и предотвратить распространение болезни", - подчеркнул Куций.