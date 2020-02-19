Украина Доллар почти по 24,50: что было с рынком в среду

2020-02-19 20:30 54

Среда, как мы и предупреждали в утреннем прогнозе — не смогла порадовать участников рынка большими объемами притока нерезидентской валюты по операциям с ОВГЗ.

Аукцион 18 февраля прошел откровенно слабо. Продали облигаций всего на 1,529 млрд гривен из предлагаемых бумаг на 4,5 млрд. А уровень доходности по ним Минфину Украины в этот раз особо снизить не удалось. И те суммы валюты, которые и вложили в этот раз иностранцы — просто потонули в общих объемах операций межбанка, не отразившись существенно на курсообразовании.

На таком рынке бал правили только местные игроки. Именно их курсовые задачи и действия — и формировали «погоду» на торгах. Все предложение продавцов фактически полностью выкупалось покупателями и особого излишка доллара не наблюдалось. Поэтому НБУ сегодня так и не вышел на рынок с интервенциями — нечего было выкупать.

Ход торгов:

За день доллар подешевел с 24,50/24,52 до 24,475/24,495 гривен, хотя по словам участников рынка повторился вчерашний сценарий — в основное время сессии курс больше «топтался на месте» в пределах коридора, установленного еще с утра.

Стартовал рынок сразу выше, чем закрылись торги во вторник — с уровня 24,50/24,52 гривен за доллар. К 11 часам основная часть покупателей уже вышла на межбанк и за счет этого спроса курс вырос до отметки 24,515/24,535 гривен, а к 12 часам окончательно закрепился на этой отметке.

Продавцы не спешили заключать основные сделки, надеясь на рост котировок, но покупатели «не поняли » их намеков и не хотели переплачивать.

К обеду курс достиг максимальных по дню значений 24,525/24,54 гривен и продержался в этих пределах уже до завершения активной фазы торгов.

С 15:00 — на единичных сделках и малообъемном рынке — предложение незначительно превышало спрос и курс просел. До 24,48/24,50 гривен за доллар к 16:00 и до 24,475/24,495 к концу сессии.

Главные события 19 февраля на межбанке:

1) Доллар с утренних 24,50/24,52 гривен подешевел до 24,475/24,495 к завершению сессии;

2) Нацбанк сегодня не выходил на межбанк ни в более публичном формате аукциона, ни через Matching;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,5237 гривен, а официальный на 20 февраля составил 24,5231 гривны за доллар.