Мир Число жертв китайского коронавируса нового типа возросло

2020-02-20 12:43 207

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в китайской провинции Хубэй выросло до 2029 человек, сообщил в четверг, 20 февраля, региональный комитет здравоохранения.

Таким образом, за сутки от инфекции умерли 108 жителей провинции, из местных больниц была выписана почти тысяча человек. Всего выздоровели более 10 тысяч человек.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса COVID-19.

 

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