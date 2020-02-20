Мир Китайские ученые назвали препараты, которые помогают при лечении вируса COVID-2019

2020-02-21 21:36 108

Ученые из Китая установили, что несколько существующих препаратов показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019.

Как сообщает China.org, среди помогающих в борьбе с коронавирусом препаратов отмечают Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир. Китайская фармкомпания Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd сообщила, что получила разрешение на продажу Фавипиравира как потенциального лекарства от нового коронавируса. Хотя отмечается, что клинические тестирования надо продолжать.

Директор Китайского национального центра развития биотехнологий при Министерстве науки и технологий Чжан Синьминь на пресс-конференция рассказал, что эксперименты in vitro показали, что хлорохинфосфат (противомалярийное лекарственное средство) может эффективно ингибировать новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время он проходит клинические испытания в более чем 10 больницах в Пекине и Гуандуне, участие в них принимаю более 100 пациентов. По словам Чжана, в скором времени в провинции Хунань в центральном Китае начнутся клинические испытания препарата.

Фавипиравир (препарат от гриппа) испытывали в Шэньчжэне, провинция Гуандун на юге Китая, участие в испытаниях приняли 70 пациентов.

Первоначальный результат исследования показывает, что препарат обладает относительно очевидной эффективностью и низкими побочными реакциями.

По словам Чжана, через 3-4 дня после лечения у группы, которая принимает препарат, уровень вирус-нуклеиновой кислоты значительно выше, чем у параллельной группы.

Ремдесивир (разработан для борьбы с инфекциями Эбола американской фармацевтической компанией Gilead Sciences) показал довольно хорошую противовирусную активность против нового коронавируса на клеточном уровне.

Китайско-японская больница дружбы и Институт Materia Medica при Академии медицинских наук Китая получили разрешение на проведение клинического испытания препарата в более чем 10 больницах в Ухани, центре эпидемии в провинции Хубэй в центральном Китае.

В целом исследователи отсканировали более 70 000 лекарств или соединений с помощью компьютерного моделирования и тестов активности ферментов in vitro и отобрали 5000 потенциально эффективных лекарств-кандидатов. Затем их протестировали на клеточном уровне против распространенной коронавирусной инфекции, и для дальнейших экспериментов отобрали около 100 препаратов, что помогло выбрать окончательные препараты для клинических испытаний, сказал Чжан.

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