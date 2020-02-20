Украина Эвакуация украинцев из Уханя: Названо точное число и состояние здоровья эвакуированных

2020-02-20 08:12 45

Из китайского города Ухань эвакуируют 48 граждан Украины и иностранцев. Все пассажиры здоровы, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль  

 "На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств",- сообщил госссекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

Напомним, минувшей ночью из международного аэропорта "Борисполь" в Китай вылетел самолет, который эвакуирует украинцев из эпицентра вспышки коронавируса Covid-19.

Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала, что после эвакуации из Уханя украинцев отправят на 14-дневный карантин, который будет происходить под охраной Национальной гвардии и Национальной полиции.

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