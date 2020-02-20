Украина В МВД признались, куда отправят на карантин эвакуированных из Китая граждан и попросили не сеять панику

2020-02-20 10:41 156

Эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - , сообщает пресс-служба МВД.

В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

"Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполициею и Нацгвардией соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба", - заявили в МВД.

Также в МВД уверяют, угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

"Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации", - добавилив МВД.

Сейчас самолет с эвакуированными приземлился в аэропорту Борисполь на дозаправку, после чего отправится в Харьков.

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