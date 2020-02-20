Украина Минздрав назвал информацию о фактах заражения коронавирусом в Украине фейков

2020-02-20 15:14 123

Информация о пяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Украине не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении на странице Центра общественного здоровья на странице в Facebook.

"Информация о 5 подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что Минздрав проверяет состояние здоровья пяти украинцев с подозрением на коронавирус. Речь шла о трех гражданах, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, а также о двух гражданах, которые были с ними в контакте.

Сегодня из китайского Уханя эвакуировали украинских граждан. Борт с украинцами приземлился в Харькове. На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. По прилету в Харьков пассажиров посадят в автобусы и отправят в медицинский центр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.