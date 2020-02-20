Украина Весь персонал санатория в Новых Санжарах вывезли из объекта

2020-02-20 17:30 219

 

Весь персонал санатория в Новых Санжарах, куда направляются эвакуированные из Уханя, был полностью вывезен Нацгвардией.

Об этом сообщает "Урядовый портал" в четверг, 20 февраля.

"Персонал, который ранее работал в санатории "Новые Санжары", вывезено с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в страну из китайского Уханя вернулся самолет с украинцами и иностранными гражданами. После того, как жители Новых Санжаров узнали, что эвакуированных собираются разместить в их городе, там вспыхнули протесты. Для усмирения протестующих власти направили десятки экипированных силовиков и несколько БТР-ов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

К протестующим в Новые Санжары приехал Аваков

2020-02-20 16:45 249

Нацгвардия прорвала оборону, у людей паника: появились свежие данные о ситуации в Новых Санжарах

2020-02-20 16:00 7746

Минздрав назвал информацию о фактах заражения коронавирусом в Украине фейков

2020-02-20 15:14 177

Эвакуированных передали врачам - что происходит в аэропорту Харькова

2020-02-20 13:44 330

Еще новости в разделе "Украина"

Весь персонал санатория в Новых Санжарах вывезли из объекта

2020-02-20 17:30 219

В СНБО пришли к выводу о необходимости восстановления СЭС из-за коронавируса

2020-02-20 16:30 171

Все шокированы: пассажир спецрейса из Китая рассказал, что происходит в самолете

2020-02-20 16:15 369

Нацгвардия прорвала оборону, у людей паника: появились свежие данные о ситуации в Новых Санжарах

2020-02-20 16:00 7746
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Весь персонал санатория в Новых Санжарах вывезли из объекта 2020-02-20 17:30 219
В СНБО пришли к выводу о необходимости восстановления СЭС из-за коронавируса 2020-02-20 16:30 171
Все шокированы: пассажир спецрейса из Китая рассказал, что происходит в самолете 2020-02-20 16:15 369
Нацгвардия прорвала оборону, у людей паника: появились свежие данные о ситуации в Новых Санжарах 2020-02-20 16:00 7746

Лента

19:00 Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии
18:30 От коронавируса нет иммунитета: медики в Китае выявляют повторное заражение
18:00 Депутаты Новых Санжар обратились к Зеленскому
17:30 Весь персонал санатория в Новых Санжарах вывезли из объекта
ОНЛАЙН 17:00 Протесты в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая: видео-трансляция
16:45 К протестующим в Новые Санжары приехал Аваков
16:30 В СНБО пришли к выводу о необходимости восстановления СЭС из-за коронавируса
16:15 Все шокированы: пассажир спецрейса из Китая рассказал, что происходит в самолете
16:00 Нацгвардия прорвала оборону, у людей паника: появились свежие данные о ситуации в Новых Санжарах
фото 15:46 В Китае выпустили первый простой и безотказный тест на коронавирус