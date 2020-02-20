Мир Коронавирус на лайнере Diamond Princess – оба украинца выздоровели

2020-02-20 22:00 132



Украинцы успешно вылечились от китайского коронавируса

Два гражданина Украины, члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, ранее инфицированные новым китайским коронавирусом, уже выздоровели. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в четверг, 20 февраля.

"По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца", - сказал депутат от "Слуги народа" в кулуарах Верховной Рады.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

На борту судна находилось более 3 700 человек. Из них 2 666 – пассажиры, другие 1 045 – члены экипажа из 56 стран мира. Из общего числа находящихся на судне - 25 граждан Украины, из которых у двух был подтвержден вирус 2019-nCoV.

19 февраля в порту Йокогама на берег сошли 500 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, чьи тесты на коронавирус дали отрицательный результат. До выходных судно должны покинуть все незараженные пассажиры.