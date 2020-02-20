Сколько людей в Китае умирали в каждый день эпидемии коронавируса - статистика

2020-02-20 19:30 273

Самым смертоносным днем эпидемии на данный момент является 12 февраля – тогда в КНР погибли 254 человека

В среду, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в материковом Китает от коронавируса COVID-19 скончались 114 человек - на 22 человека меньше, чем днем ​​ранее. CNN со ссылкой на данные Комиссии сделали общую таблицу о смертях за каждый день вспышки.

19 февраля -114

18 февраля- 136

17 февраля - 98

16 февраля - 106

15 февраля - 142

14 февраля - 143

13 февраля - 121

12 февраля - 254

11 февраля - 100

10 февраля - 106

9 февраля - 97

8 февраля - 89

7 февраля - 86

6 февраля - 73

5 февраля - 73

4 февраля - 65

3 февраля - 64

2 февраля - 57

1 февраля - 45

31 января - 46

30 января - 43

29 января - 38

28 января - 26

27 января - 26

26 января - 24

25 января - 15

24 января - 16

23 января - 8

До 23 января скончались 17 человек.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. По данным на утро 20 февраля во всем мире заразились 75 727 человек, погибли 2128, одолели недуг 16 446 пациентов.

19 февраля в Ухань отправился спецрейс для эвакуации украинцев и граждан других государств. На борт не пустили четырех, в том числе девушку - она отказалась лететь без собаки.

Сегодня утром самолет почти час нарезал круги над Харьковской областью, однако так и не приземлился в аэропорту Харькова, где наблюдался сильный туман. Рейс отправился в Борисполь на дозаправку, после чего прибыл в Харьков.

После сообщения МВД о том, что пассажиров рейса доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары", в поселке произошли столкновения местных жителей и полиции. Президент Владимир Зеленский призвал граждан прекратить протесты и быть человечными.