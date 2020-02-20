Сколько людей в Китае умирали в каждый день эпидемии коронавируса - статистика

Самым смертоносным днем эпидемии на данный момент является 12 февраля – тогда в КНР погибли 254 человека
В среду, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в материковом Китает от коронавируса COVID-19 скончались 114 человек - на 22 человека меньше, чем днем ранее. CNN со ссылкой на данные Комиссии сделали общую таблицу о смертях за каждый день вспышки.
19 февраля -114
18 февраля- 136
17 февраля - 98
16 февраля - 106
15 февраля - 142
14 февраля - 143
13 февраля - 121
12 февраля - 254
11 февраля - 100
10 февраля - 106
9 февраля - 97
8 февраля - 89
7 февраля - 86
6 февраля - 73
5 февраля - 73
4 февраля - 65
3 февраля - 64
2 февраля - 57
1 февраля - 45
31 января - 46
30 января - 43
29 января - 38
28 января - 26
27 января - 26
26 января - 24
25 января - 15
24 января - 16
23 января - 8
До 23 января скончались 17 человек.
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