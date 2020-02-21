Украина Бросавший камни в автобусы с эвакуированными уже задержан, - глава МВД Аваков

2020-02-21 09:39 96

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что задержан человек, который бросал камни в автобусы во время протестов в Новых Санжарах Полтавской области, сообщает  УНН.

"Да, нашли и задержали", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о том, задержан ли тот, кто бросал камни. Он также добавил, что в автобусах никто не пострадал физически - лишь стресс от событий.

Напомним, 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами приземлился в Харькове. Отмечалось, что находившееся на борту здоровы, симптомов подозрения на коронавирус у них нет. 

Вечером автобусы с эвакуированными украинцами в сопровождении полиции приехали в поселок Новые Санжары. Автобусы забросали камнями местные жители. Также они разожгли костер и пытались заблокировать дорогу к санаторию.

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