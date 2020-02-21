Мир Коронавирус в Китае: заразившихся уже больше 75 тыс, выздоровели 18 тыс

2020-02-21 14:45 192

В Китае новым коронавирусом заражены уже 75 465 человек, из них 2 236 человек скончались и 18,2 тыс. вылечились и выписаны из больниц.

Как сообщил Комитет по здравоохранению КНР, с конца прошлого года случаи заражения новым коронавирусом были выявлены в 26 странах. 

Напомним, смертельный вирус, распространяющийся по всей Азии с 12 декабря прошлого года, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Первые симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.

 

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