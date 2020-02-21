Мир Власти Китая уже назвали точные сроки завершения эпидемии коронавируса

2020-02-21 19:34 54

Китайские власти намерены победить коронавирус на всей территории страны, за исключением провинции Хубэй до конца февраля.

Как заявил китайский дипломат Чжан Ханьхуэй, в эпицентре коронавируса, провинции Хубэй, эпидемиябудет преодолена в марте.

"В других регионах, за исключением Хубея, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии - в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию", - сказал он.

По данным властей КНР, смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, а по всей стране - 0,55%.

Напомним, китайские ученые разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса, работа которого основана на обнаружении антител. Соответствующий комплект для быстрой диагностики разработан Нанкинским университетом (восточная провинция Цзянсу) совместно с компанией Jiansu Medomics Medical Technology. Принцип его работы основан на выявлении антител IgM и IgG. Экспресс-тест позволяет обнаружить коронавирус у человека в течение 15 минут. Некоторые больницы и медицинские центры в провинции Цзянсу уже начали использовать данный комплект в тестовом режиме.