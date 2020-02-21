В 2020 году украинским водителям начнут присылать штрафы по почте. Власти уже не первый год пугают автомобилистов системой автоматической фиксации нарушений ПДД, но теперь в МВД заявили о выходе на финишную прямую в реализации этой реформы.

На сегодняшней день в нормативно-правовой базе не установлена норма, которая запрещает высылать постановления про административное нарушение почтовой корреспонденцией.

Законодатели ссылаются на статью 14-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), которой предусмотрена ответственность за нарушения на дороге и их фиксация специальными техническими средствами в режиме фото- и видеосъемки в автоматическом режиме.

Однако, говорят юристы, положения данной статьи (в ней предусмотрена ответственность собственников (совладельцев) транспортных средств) прекратили действие, ввиду их неконституционности установленной решением Конституционного Суда № 23-рп/2010 от 22.12.2010.

"К ответственности скорее всего будут привлекать через ст. 14-1 КоАП, которой предусмотрена ответственность физлиц, за которыми зарегистрировано транспортное средство, либо руководителей юрлица, за которым оно зарегистрировано, либо же надлежащего пользователя, если информация о нем внесена в Единый госреестр транспортных средств", – отметил управляющий партнер ЮК "Альянс Правовых Сил" Виталий Собкович.

Что делать получателям штрафов

Если владелец автомобиля получит "письмо счастья", у него есть все шансы обжаловать его в суде, утверждают юристы.

Законом установлен 10-дневный срок на обжалование постановления о привлечение к админответсвенности. Срок на обжалование может быть восстановлен если пропущен по уважительным причинам.

После получение вышеуказанного письма гражданин имеет право обратиться за защитой своих прав к руководству патрульной полиции, но на практике такие обращение чаще всего игнорируют, поэтому лучше сразу обратиться в суд.

"В 2010 году Конституционный Суд признал неконституционным норму КоАП, которая разрешала составлять постановления к привлечению к административной ответственности без участия "нарушителя". Поэтому у вас есть все возможности обжаловать данное постановление, и ваши исковые требования будут удовлетворены", – рассказал адвокат, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры" Олег Горецкий.

Что стоит знать:

Если штраф не обжаловать, он будет считаться вступившим в законную.

Подайте заявление в суд по месту вашей прописки или по местонахождению ответчика, то есть сотрудника полиции.

Исковое заявление должно основываться на нормах КоАП. В нем нужно обязательно указать, почему вы считаете данное постановление незаконным. Исковое заявление можно не завозить лично, а отправить по почте.

Если отправлять заявление в последний день указанного срока, оно должно попасть на почту не позднее 12 часов ночи, иначе будет считаться, что заявление поступило на 11 день, а значит, произошло нарушение процессуального срока, и такое заявление суд может не принять.

Постановления о привлечении к административной ответственности в сфере дорожного движения зафиксированные в автоматическом режиме, можно обжаловать в районном суде либо в вышестоящем органе.

При обжаловании постановления не уплачивается судебный сбор.

Срок рассмотрения таких дел составляет 10 дней, но такая оперативность сейчас является редкостью.

Что обязательно нужно указать в иске:

В чем состоит незаконность постановления;

было ли админправонарушение;

виновен ли собственник авто или водитель на которого выписано постановление;

есть ли доказательства того, что лицо не совершало этого правонарушения;

есть ли факторы, смягчающие ответственность;

другие обстоятельства, которые не устанавливались и не могли быть установлены в автоматическом режиме.

Согласно части второй статьи 61 Конституции Украины, юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер. Но на сегодняшний день законодательно не устранена презумпция виновности владельца транспортного средства, как это рекомендовал сделать Верховной Раде Конституционный Суд.

В то же время, говорят юристы, нормы Конституции являются нормами прямого действия и являются обязательными к исполнению. А обращение в суд за защитой своих конституционных прав и свобод гарантируется ч. 3 ст. 8 Конституции Украины.

Поэтому при получении "письма счастья" необходимо ответственно относиться к этой ситуации и воспользоваться предусмотренным законодательством правом на обжалование в административном и судебном порядке.

"Эффективным способом является именно судебное обжалование в порядке, определенном КоАП. Но предварительно следует уведомить орган (должностное лицо), вынесший постановление о наложении административного взыскания, о наличии обстоятельств, свидетельствующих о совершении нарушения другим лицом. В случае получения "письма счастья", все же необходимо соблюдать определенного законодательством порядка обжалования постановлений о привлечении к ответственности", – отметил старший партнер АО "Овчаров и Партнеры", адвокат Алексей Гнатенко.