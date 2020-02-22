Украина Штрафы для пешеходов-нарушителей ужесточат: названы цифры

2020-02-22 13:00 147

Если пешеход спровоцировал ДТП, придется выложить около 700 грн

В Украине ежегодно происходят сотни тысяч ДТП. Считается, что виноваты водители, но нередко аварии происходят по вине пешеходов. В Раде решили с этим бороться, в частности — увеличить ответственность для них, и прописать новые суммы штрафов. Сайт "Сегодня" выяснил, правда ли нужно ли увеличение размера штрафов и к чему это приведет.

В первую очередь, стоит отметить, что проект закона, зарегистрированного в парламенте, предусматривает усиление ответственности не только для пешеходов, но также для велосипедистов, лиц, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиков животных.

Сейчас нарушения правил дорожного движения для всех этих категорий влечет за собой либо предупреждение, либо штраф в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн). Если же ПДД нарушил пьяный пешеход, штраф вырастет до 136 грн, а в том случае, если по вине этого человека случилась авария, штраф составит 170 грн.

В законопроекте же предлагают вовсе убрать пункт о предупреждении, а штрафы установить в размере 255 грн, 510 грн для нетрезвых пешеходов и 680 грн, если произойдет авария.

Роман Горлач, адвокат SBH Law offices, отмечает: Украина остается одним из лидеров в Европе по смертности на дорогах, а у общества сложилось мнение, что в любом ДТП с участием пешеходов всегда виноват водитель, так как автомобиль – это средство повышенной опасности.

"Но это мнение ошибочное. Большой процент ДТП происходит именно из-за нарушений правил пешеходами. Нужно понимать, что за некоторые нарушения пешеход может понести даже уголовную ответственность. Речь идет о нарушениях, которые стали причиной ДТП с летальным исходом. Например, создание аварийной ситуации или переход дороги в неположенном месте. В таких случаях одним штрафом не отделаешься, а наказание может быть даже в виде лишения свободы", — говорит Горлач.

В пресс-службе Федерации работодателей автомобильной отрасли нам сообщили, что законы многих стран написаны так, чтобы с помощью штрафов стимулировать ответственность каждого участника дорожного движения.

"В пример можно привести Польшу, где за переход в неположенном месте последует штраф 50 злотых (309 грн, — ред.), или Бельгию, где за это же нарушение или переход на красный сигнал светофора придется заплатить по меньшей мере 50 евро. В некоторых странах устанавливают штрафы за пользование мобильным телефоном во время пересечения проезжей части", — отметили эксперты.