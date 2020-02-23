Украина Известно, когда мощный циклон придет в Украину

2020-02-23 14:30 411

23 и 24 февраля в Украине ожидается сильный ветер и значительные осадки в виде дождя и мокрого снега

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, ожидаются сильные метели и штормовой ветер.

«Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах будут обусловливать нарушения на отдельных участках дорог и прекращения движения транспорта», — сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что ухудшение погодных условия связано с перемещением активного циклона в юго-восточных и западных областях страны.

Активный циклон приведет к тому, что 23 февраля по всей территории страны возможны порывы ветра до 22 м/с.

А вот в понедельник, 24 февраля, жителям страны стоит готовиться к значительным осадкам в виде дождя и мокрого снега. Скорость ветра – 25-28 м/с.

Сильный снег, снежные заносы, метели и гололедица ожидается в Карпатах. Тут порывы ветра будут достигать 40 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали погоду на конец февраля и весну.