Политика Выпущена первая эффективная вакцина против китайского коронавируса

2020-02-25 08:40 435

В Китае сообщают о серьезном прорыве в борьбе с эпидемией коронавируса нового типа. Так, в КНР уже разработана первая вакцина, которая показала эффективность против коронавируса.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сообщил сегодня китайский дипломат Чжан Ханьхуэй.

Также дипломат сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения, - отметил он. - Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%".

По его данным, в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".