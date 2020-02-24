Мир В США местные власти не хотят размещать больных коронавирусом — NYT

2020-02-24 17:30 276

Власти США сталкиваются с трудностями планирования карантина для зараженных коронавирусом американцев из-за сопротивления со стороны местных чиновников.

Как сообщает «Европейская правда«, об этом говорится в статье The New York Times.

«Неопределенность и недоверие мешают федеральным попыткам спланировать карантин американцев, зараженных коронавирусом. По крайней мере, 34 человека в Соединенных Штатах сдали положительный тест на вирус, большинство из них после поездки за границу, и власти предупредили о серьезности угрозы», — говорится в статье.

Город Коста-Меса в штате Калифорния обратился в суд, чтобы заблокировать попытки штата и федеральных чиновников, по крайней мере временно, разместить десятки людей, эвакуированных из Азии, в государственном жилом центре на городской территории.

На спешно созванной пресс-конференции в субботу выборные должностные лица в Коста-Месе, городе с населением 113 000 человек, расположенном примерно в 40 милях к югу от Лос-Анджелеса, выразили несогласие с планом штата по отправке десятков пациентов в Центр развития Fairview, почти пустую государственную больницу, ранее использовавшуюся для людей с нарушениями развития.

«Мы — сострадательное сообщество. Но мы не собираемся оставаться тем местом, куда все сбрасывают свои кризисы и ожидают, что мы исправим их», — сказала мэр города Катрина Фоули.

Местным чиновникам в Коста-Месе сообщили о плане в четверг вечером, они подали запрос на экстренный судебный запрет в федеральный суд в пятницу. Суд вынес временный запрет и вопрос о его продлении рассмотрят в понедельник во второй половине дня.

Федеральное правительство заявило суду, что запрос города был юридически необоснован, и что «он ставит под угрозу безопасность и благосостояние американского народа», препятствуя усилиям штата и федерального уровня по преодолению кризиса.

Официальные лица штата Алабама также с тревогой отреагировали на новость о том, что пациентов с коронавирусом уже в среду могут отправить в здание Федерального управления по чрезвычайным ситуациям на бывшей военной базе в Аннистоне.

В воскресенье губернатор Кей Айви из штата Алабама заявила, что поздно вечером в пятницу она узнала о плане Департамента здравоохранения и социальных служб по переводу некоторых пациентов, эвакуированных с круизного лайнера «Daimond Princess», на бывшую военную базу в Аннистоне. Она быстро сообщила об этом сенаторам и членам Конгресса от Алабамы.

«Я совершенно ясно дала понять, что, в то время как штат Алабама хочет тесно сотрудничать с администрацией Трампа, чтобы помочь американцам, у которых, возможно, был положительный результат на коронавирус, были некоторые серьезные опасения по поводу того, почему был выбран объект в Аннистоне и как, с логистической точки зрения, все это будет проводиться. Прежде всего, мой приоритет — защищать людей Алабамы», — говорится в ее заявлении.

Министерство здравоохранения штата Алабама позже опубликовало заявление, в котором говорилось, что федеральные чиновники заверили, что план размещения пациентов в Аннистоне является всего лишь резервным планом на случай, если учреждения в других штатах не смогут справиться с нагрузкой, и что ни одного пациента не планируют отправлять в Алабаму.