Украина Названы страны, откуда заробитчане перевели в Украину миллиарды

2020-02-24 18:00 222

Украинские заробитчане продолжают поддерживать денежными переводами не только свои семьи, но и экономику Украины.

Как сообщает «Сегодня», сейчас доля частных денежных переводов составляет более 7% ВВП Страны.

Согласно данным за 2019 год, предпочтения украинских заробитчан по выбору стран для работы по сравнению с 2018 годом изменились.

К примеру, количество денежных переводов из Польши сократилось в 3 раза и составило 4 миллиарда долларов США. Эта страна продолжает занимать первое место, среди стран, из которых в Украину поступает наибольшее количество средств.

На втором месте Чехия. Объемы переводов из этой страны ЕС в 2019 году значительно выросли. Хотя до переводов с Польши это стране еще далеко, однако сейчас сумма переводов из Чехии за один квартал больше, чем за весь 2015 год.

В 2019 году общая сумма денежных переводов из Чехии в Украину впервые превысила 1 миллиард долларов.

Третье место среди излюбленных стран украинских заробитчан занимает Россия. Количество трудовых мигрантов в РФ ежегодно снижается.

К примеру, в 2015 году количество денежных переводов в Украину от частных лиц из России в 2015 году находилось на уровне Польши, сейчас заробитчане переводят примерно столько денег, сколько из Чехии, — около 1 миллиарда долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше планируют изменить условия для украинских заробитчан. Связано это с изменением миграционной политики в стране.