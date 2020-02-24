Мир Неизвестный на автомобиле влетел в толпу людей: пострадали более 30 человек

2020-02-24 20:30 120

 

В городе Фолькмарсен (Германия) во время карнавала автомобиль Mercedes въехал в толпу людей. Ранено более 30 человек.

Отмечается, что ЧП произошло во время процессии "Понедельник Розы" 24 февраля. Среди пострадавших также маленькие дети.

На месте происшествия десятки машин скорой помощи, полиция и пожарные. Запрошен вертолет.

Как заявили в местной полиции, водитель задержан. На данный момент неизвестно, был ли это несчастный случай или нападение.

Очевидцы рассказали, что водитель обошел барьер, а затем на полной скорости устремился к толпе. У свидетелей сложилось впечатление, что он в основном целился на детей, однако, это не подтверждено.

Напомним, в Германии 20 февраля в городе Ханау неизвестный вооруженный атаковал два бара-кальянные. В результате происшествия были убиты девять человек, еще четверо – тяжело ранены.

Как сообщалось, ранее во время церковной службы в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас в США, открыли стрельбу, в результате чего 2 прихожан были убиты.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Из-за непогоды в Одессе погиб человек

2020-02-24 17:00 216

Страх перед коронавирусом. В США начали нападать на людей азиатской внешности — CNN

2020-02-22 11:30 735

Сколько людей в Китае умирали в каждый день эпидемии коронавируса - статистика

2020-02-20 19:30 1098

В Минздраве сообщили сколько человек эвакуируют из Уханя

2020-02-18 08:30 660

Еще новости в разделе "Мир"

Неизвестный на автомобиле влетел в толпу людей: пострадали более 30 человек

2020-02-24 20:30 120

В США местные власти не хотят размещать больных коронавирусом — NYT

2020-02-24 17:30 270

Количество жертв коронавируса в Италии стремительно растет

2020-02-24 16:30 279

Коронавирус прорвал границы: случаи заражения зафиксированы еще в трех странах

2020-02-24 15:14 273
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Неизвестный на автомобиле влетел в толпу людей: пострадали более 30 человек 2020-02-24 20:30 120
В США местные власти не хотят размещать больных коронавирусом — NYT 2020-02-24 17:30 270
Количество жертв коронавируса в Италии стремительно растет 2020-02-24 16:30 279
Коронавирус прорвал границы: случаи заражения зафиксированы еще в трех странах 2020-02-24 15:14 273

Лента

21:30 Зачем уволят учителей-пенсионеров: в Минобразования дали ответ
21:00 У Зеленского допускают покупку жилья освобожденным в результате обмена украинцам из ОРДЛО
20:30 Неизвестный на автомобиле влетел в толпу людей: пострадали более 30 человек
20:00 Последняя неделя февраля: чего ожидать от доллара
видео 19:33 Правительство проводит брифинг по противодействию распространению коронавируса в Украине: онлайн-трансляция
19:30 Минсоцполитики назвало средний размер субсидий и льгот в Украине
19:00 Ни один украинец в Италии не заболел COVID-19 – Кабмин Украины
18:30 Минздрав готов к новой эвакуации из Китая
18:00 Названы страны, откуда заробитчане перевели в Украину миллиарды
17:30 В США местные власти не хотят размещать больных коронавирусом — NYT