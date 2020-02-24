Неизвестный на автомобиле влетел в толпу людей: пострадали более 30 человек

В городе Фолькмарсен (Германия) во время карнавала автомобиль Mercedes въехал в толпу людей. Ранено более 30 человек.
Отмечается, что ЧП произошло во время процессии "Понедельник Розы" 24 февраля. Среди пострадавших также маленькие дети.
На месте происшествия десятки машин скорой помощи, полиция и пожарные. Запрошен вертолет.
Как заявили в местной полиции, водитель задержан. На данный момент неизвестно, был ли это несчастный случай или нападение.
Очевидцы рассказали, что водитель обошел барьер, а затем на полной скорости устремился к толпе. У свидетелей сложилось впечатление, что он в основном целился на детей, однако, это не подтверждено.
Напомним, в Германии 20 февраля в городе Ханау неизвестный вооруженный атаковал два бара-кальянные. В результате происшествия были убиты девять человек, еще четверо – тяжело ранены.
Как сообщалось, ранее во время церковной службы в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас в США, открыли стрельбу, в результате чего 2 прихожан были убиты.