Украина В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали вернувшуюся из Италии украинку

2020-02-25 16:35 165

Жительница Черновцов недавно вернулась из Италии, ее госпитализировали с подозрением на коронавирус.

В Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. Как сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, ее проверяют на инфицирование коронавирусом.

"В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", -сказала Полищук.

Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус. Более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус жителя Закарпатья, который вернулся из Венгрии, где контактировал с китайцем из провинции Хубэй. В Минздраве заверили, что у мужчины нет коронавируса, но тест на выявление инфекции ему еще не делали, так как их еще не успели развезти по регионам.