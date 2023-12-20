Политика Правительство Италии приняло решение о военной помощи Украине в 2024 году

2023-12-20 20:04

Итальянское правительство приняло решение продлить еще на год военную поддержку Украины.

Об этом говорится на сайте Минобороны Италии.

Европейская страна планирует в 2024 году продлить поставки оружия, транспортных и материально-технических средств в Украину.

"Италия еще раз избирает быть на стороне свободы наций и уважения международного права с целью достижения, в соответствии с позицией, занятой союзниками НАТО и ЕС, справедливого и длительного мира", - заявил министр обороны Гвидо Крозетто.

Решение правительства теперь должен поддержать парламент Италии.

Напомним, ранее президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что мировая война уже происходит, но она идет по частям из-за большого количества конфликтов.

Кроме того, в конце ноября Италия и ФРГ на саммите G20 призвали Путина вывести войска из Украины.