Украина и Италия подписали Соглашение по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ, встретился в Киеве с главой правительства Италии Джорджей Мэлони. В результате было подписано Соглашение по гарантиям безопасности для нашего государства.
Об этом сообщил украинский лидер в Телеграм-канале.
"Важным результатом сегодняшнего стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией", - сказал он.
Зеленский добавил, что сегодня же обсудили и дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.
"Благодарю Италию за поддержку Украины, в том числе обороноспособность и восстановление нашего государства, и за продолжение оказания военной помощи Украине до конца 2024 года", - выразил благодарность президент.