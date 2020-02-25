Мир Смертельный коронавирус из Китая атаковал еще две страны в Европе: что известно

2020-02-25 19:00 198

В Австрии и Хорватии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает издание Kurier.

Как отметил губернатор федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер, положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек. Сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой.

Известно, что обоим по 24 года, они жители Инсбрука, которые недавно вернулись из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни наблюдается крупнейшая в Италии вспышка коронавируса. Власти Тироля не дают дополнительной информации о зараженных.

Также по данным ресурса dnevnik.hr, в Хорватии диагностировали коронавирус у молодого человека. Отмечают, что больной недавно вернулся из Милана (Италия). Мужчину госпитализировали в больницу, он имеет легкие симптомы заболевания.

"Мы получили результаты испытаний гражданина Хорватии, который находился в Милане с 19 по 21 февраля. Он имеет легкое течение заболевания. Мы сосредоточимся на тех людях, с которыми контактировал человек и организуем для них карантин", - заявил министр здравоохранения Хорватии Вилли Берос.

Кроме того, еще неизвестны результаты анализа 9 других пациентов, у которых подозревают коронавирус.

Хорватия объявила, что переходит в высшую стадию готовности, а система здравоохранения имеет все возможности для эффективного реагирования на угрозу.