Мир Китайский ученый первым принял вакцину против коронавируса, которую сам и разработал

2020-02-25 23:30 213

 

Ученые из Тяньцзиньского университета закончили работу над вакциной против уханьского коронавируса. На очереди испытания вакцины.

Об этом пишет газета "Хуаньцю шибао".

Группа экспертов под руководством профессора Хуан Цзиньхая разработала препарат для перорального применения. Он повышает способность иммунной системы противостоять коронавирусу COVID-19.

Сейчас команда проводит токсикологическую оценку вакцины, а также ищет партнеров для сотрудничества по ее доработке.

Хуан Цзиньхай, не дожидаясь официального начала тестирования его препарата на людях, принял четыре дозы вакцины. Никаких побочных эффектов пока не наблюдается.

Тем не менее, профессор отметил важность тщательного и длительного тестирования вакцины, прежде чем она поступит в продажу.

Напомним, что по последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч. От болезни погибли почти 3000 человек.

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