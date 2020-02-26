Мир Коронавирус подошел к западной границе Украины - зафиксирован первый случай в Румынии

2020-02-26 14:45 198

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии. Как сообщает Reuters, инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. Он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

Отмечается, что в Италии живет и работает около 1,3 миллиона румын.

Р сообщаллось, что коронавирус впервые обнаружили в Австрии и Хорватии. Во всех случаях заражение было связано с Италией.

По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 280 человек - это самое большое количество в Европе.

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