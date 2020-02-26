Политика В Кабмине хотят дать еще один шанс ранее люстрированым чиновникам

2020-02-27 10:41 141

Министр юстиции Украины Денис Малюська хочет разработать законопроект, согласно которому будет создана комиссия, которая будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерной. 

"Мы планируем совместно с народными депутатами проработать и внести законопроект, согласно которому будет создана комиссия, которая будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерной. Также будет рассматриваться возможность восстановления в должности (при ее наличии) и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком", - написал чиновник в своем Facebook.

По его словам, описанный выше механизм не будет применяться к категории граждан, чья люстрация была обоснованной.

"Надеюсь на поддержку законопроекта Верховной Радой Украины", - добавил министр.

Кроме того Малюська отметил, что Европейский суд по правам человека не признавал неправомерной люстрацию целиком, а только ее чрезмерный объем. Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрованы, хотя ничего плохого не совершали. Поэтому они сделают все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде.

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