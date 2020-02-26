Мир В США создали вакцину против китайского коронавируса - готовы распространять ее бесплатно

2020-02-27 08:11 657

Техасская генно-инженерная компания утверждает, что создала вакцину от нового коронавируса.

Как передает Fox Business, гендиректор Greffex Inc. Джон Прайс сообщил Houston Business Journal, что его компания на этой неделе завершила создание вакцины. Теперь она перейдет к испытаниям на животных.

«Если правительство вакцину одобрит, Greffex будет бесплатно распространять ее в других странах»,. — рассказал Джон Прайс.

По его словам, для создания вакцины не использовали живые или мертвые образцы вируса, который появился в китайском Ухане. Такой метод используют для создания иммунитета к вирусу, например вакцины против гриппа. Вместо этого Greffex использует векторные вакцины на основе аденовирусов, а это означает, что они являются генно-инженерными.

Вакцина была разработана в результате контракта на $18,9 млн, который Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний заключил с Greffex в сентябре 2019 года для борьбы с инфекционными заболеваниями.

На сегодняшний день 26 стран за пределами Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о более чем 1000 случаях заражения коронавирусом. Китай сообщил ВОЗ, о более 2100 случаев смерти и 74 675 случаях заражения.

Также оказалось, что коронавирус COVID-19 может распространяться бессимптомно. В Китае выявлен первый случай подобного заражения, сообщает «Голос Америки».

20-летняя китаянка из города Ухань, ставшего эпицентром вспышки коронавируса COVID-19, отправилась в другой город почти за 700 километров к северу, где заразила пять своих родственников. У всех пяти человек развилась пневмония, вызванная COVID-19, но, по состоянию на 11 февраля, у самой женщины не было обнаружено симптомов болезни.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of the American Medical Association, указывается, что возможность бессимптомного заражения коронавирусом может осложнить борьбу с его распространением.